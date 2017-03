Nasce Confindustria Moda: sarà bandiera del Made in Italy, dice Scalfarotto commerciale

Il sottosegretario allo Sviluppo economico Ivan Scalfarotto interviene alla presentazione di Confindustria Moda.

"Oggi Il sistema moda ha fatto squadra, in sintonia e sinergia con il lavoro che da tempo portiamo avanti col Tavolo della Moda e dell'accessorio. Un risultato straordinario cominciato col governo Renzi e proseguito oggi", dichiara in una nota sottosegretario allo Sviluppo economico Ivan Scalfarotto, che è intervenuto alla presentazione di Confindustria Moda, la federazione che riunisce tutte le associazioni moda in un'unica struttura. "Abbiamo sempre creduto che solo presentandoci uniti con la forza della nostra cultura, delle nostre tradizioni, delle nostre competenze, della nostra creatività, possiamo vincere le sfida che la competizione globale ci impone" prosegue.



Il sottosegretario ha quindi sottolineato "come, a testimonianza di una volontà concreta, il governo abbia incrementato i fondi per la promozione del settore dai 37,4 milioni di euro del 2016 ai 45,5 milioni del 2017. Scalfarotto ha poi ricordato che "quando al nostro genio individuale si applica, come in questo caso, la giusta dose di disciplina imprenditoriale il Made in Italy non abbia rivali nel mondo. - concludendo - Facciamo in altri settori ciò che ha fatto oggi la moda e ne vedremo i risultati in termini di lavoro e di crescita economica".