Maddalena Corvaglia a Stef Burns: non ti capisco più. Fine matrimonio dopo 6 anni

"I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l'amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più. (Quando si è insieme e ci si sente più soli di quando si è soli e non ci si sente poi così soli)". Inizia così Maddalena Corvaglia il suo post su Facebook che annuncia la fine del suo matrimonio con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi.



"Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa 'Importante', 'portare dentro': sarà sempre nel mio cuore" assicura Maddalena Corvaglia, ricordando: "Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell'universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo".



"Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme" afferma in conclusione del post, il che lascia intendere che la figlia di 6 anni rimarrà a vivere con Maddalena Corvaglia.



Ancora sconosciute le cause che hanno portato alla separazione tra Maddalena Corvaglia e Stef Burns. Delusione tra i fan di Maddalena Corvaglia che su Facebook le chiedono se sia "proprio sicura di aver lottato abbastanza per tenere unita la famiglia" soprattutto perché "di mezzo c'è una figlia".