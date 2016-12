Buona Scuola: ok a mobilità dei docenti per anno 2017 - 2018

"Siglato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'accordo politico sul contratto integrativo di mobilità del personale docente. L'intesa precede la firma del contratto vero e proprio che avverrà nel mese di gennaio" espongono in un comunicato dal MIUR.



"Hanno sottoscritto il documento Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, Snals-Confsal" prosegue il dicastero.



«Quella siglata oggi è un'intesa a favore della scuola. Abbiamo avviato un percorso di responsabilità e serietà che mette al centro il funzionamento del nostro sistema di istruzione. - commenta il ministro Valeria Fedeli - Abbiamo tutti collaborato avendo come obiettivo il miglioramento delle condizioni della scuola, pensando a chi a scuola lavora e a chi la frequenta».



Ci sono state, prosegue Fedeli, «anche una qualità e un'assunzione di responsabilità nei tempi di chiusura dell'accordo, che dimostrano la serietà di chi si è seduto attorno al tavolo: del decisore politico, dell'amministrazione, delle rappresentanze dei docenti».



"Il contratto di mobilità, si legge nell'intesa siglata oggi, avrà validità esclusivamente per l'anno scolastico 2017/2018. Il contratto terrà conto della novità prevista nella Legge di Bilancio per il 2017: il passaggio di una parte dell'organico di fatto in organico di diritto comporterà una variazione dell'organico della scuola" si osserva.



Si specifica: "Per questo, esclusivamente per la mobilità di quest'anno, sarà previsto per tutti i docenti lo svincolo dall'obbligo di permanenza triennale nel proprio ambito o nella propria scuola."



"Si tratta di una misura straordinaria. Resta fermo infatti l'obiettivo prioritario, chiaramente indicato dalla legge 107 (Buona Scuola), della continuità didattica. Fra le novità previste dall'accordo: la mobilità avrà un'unica fase per ciascun grado scolastico. Il personale docente potrà esprimere fino a 15 preferenze: potranno essere indicate, oltre agli ambiti, anche scuole, per un massimo di 5. Questo varrà sia per gli spostamenti all'interno che fuori dalla provincia. Quanto all'individuazione dei docenti per competenze, i criteri saranno identificati in un accordo separato, che sarà sottoscritto insieme al contratto sulla mobilità. L'accordo avrà l'obiettivo di individuare un quadro di requisiti stabiliti a livello nazionale che assicurino imparzialità e trasparenza" si precisa.



«Vogliamo aprire l'anno scolastico 2017/2018 nelle migliori condizioni - assicura la Ministra Fedeli - per questo stabiliremo un cronoprogramma di lavoro molto preciso che, a partire dall'intesa di oggi, tappa per tappa, dalla mobilità alle assunzioni, all'assegnazione delle supplenze, garantisca al sistema di poter funzionare al meglio e agli studenti di avere docenti in cattedra e una scuola che funzioni dal primo giorno. Questo sarà lo sforzo a cui ci dedicheremo quotidianamente».