Vertenza K-Flex: chiusura irricevibile anche per responsabilità sociale, dice MISE

Il viceministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova, interviene sulla vertenza K-Flex.

"È inconcepibile che un'impresa beneficiaria di imponenti risorse pubbliche - presente in circa 60 paesi con 11 impianti produttivi e 2mila addetti - decida, con atto unilaterale e violentissimo, di smantellare la sede italiana adducendo ragioni che continuano ad apparire deboli e che in ogni caso devono poter essere considerate oggetto di confronto e discussione. A maggior ragione dinanzi alle disponibilità manifestate dal Ministero, dalla Regione Lombardia, dalle parti sociali che, peraltro, azzerano in modo consistente parte di quelle Ragioni" chiarisce in una nota il viceministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova, al termine dell'incontro venerdì scorso con i vertici della Isolante K-Flex, i quali hanno definito irrevocabile la procedura di licenziamento collettivo avviata l'8 febbraio scorso per circa 187 lavoratori.



"Decidano loro dove, se al MISE, in Regione, nella sede di Assolombarda, non è questo il punto. - prosegue Bellanova - Il punto è avviare un confronto, finora reso impossibile dal comportamento della proprietà, e comprendere come superare quella che, dagli elementi a mia disposizione, sembra essere più una empasse congiunturale che strutturale. In ogni caso, una chiusura e un irrigidimento come quelli registrati sono irricevibili".



"Lo dico anche in ragione del profilo straordinario di una impresa caratterizzata da una forza lavoro multietnica, con le sue numerose nazionalità di provenienza. Una caratterizzazione che, è evidente, impone di conseguenza una ancora più ampia responsabilità sociale. - osserva il viceministro - L'azienda deve, ribadisco deve, mettere i lavoratori nelle condizione di poter rinnovare il permesso di soggiorno con la consegna del cartaceo delle buste paga di gennaio, esattamente come ritengo debba tornare al tavolo di trattativa".



"Per questo mi auguro, e mi aspetto - conclude Bellanova - che la richiesta espressa, con la riconvocazione del Tavolo per il 15 marzo prossimo, venga accolta adeguatamente scongiurando una crisi le cui ricadute saranno, evidentemente, pesantissime. È obbligo delle parti e in particolar modo dell'azienda che questa rimanga una crisi e una vertenza dal profilo strettamente sindacale e non si trasformi in una questione di ordine pubblico".