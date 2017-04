Ex Novelli: intesa raggiunta con minor impatto sociale possibile, dice MISE

Trovato l'accordo tra sindacati ed Alimentitaliani, ex Gruppo Novelli.

Si è chiuso ieri con la sottoscrizione dell'intesa tra azienda e sindacati l'incontro al MISE per la vertenza Alimentitaliani ex Gruppo Novelli.



"Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per la firma di questo accordo, che arriva dopo mesi di confronto a tratti anche aspro e complesso nel quale il Governo ha svolto una costante opera di mediazione. Qualche giorno fa avevo fatto appello al senso di responsabilità delle parti - ha ricordato il viceministro Teresa Bellanova a margine del tavolo - affinché si rendessero disponibili a proseguire il confronto con l'obiettivo di scongiurare un esito sfavorevole della vertenza. Apprezzo dunque lo spirito con il quale azienda e sindacati sono arrivati oggi al Mise per individuare un percorso chiaro e che abbia il minor impatto sociale possibile, insieme alle Regioni, Umbria, Lazio e Lombardia, costantemente presenti ai tavoli in maniera concreta e fattiva".



"Con l'intesa si mette nero su bianco l'impegno a investire nel rilancio dei siti produttivi, e allo stesso tempo un piano sociale che tiene insieme ammortizzatori sociali, incentivi e politiche attive per la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori. - precisa - Da parte nostra, il massimo impegno, insieme alle istituzioni locali, a sostenere il percorso di rilancio dell'azienda. Ancora una dimostrazione del fatto che quando ciascuno mette sul tavolo la propria disponibilità a individuare le soluzioni migliori, l'accordo arriva".