Tagli a sanità: ospedale di Nola è solo punta dell'iceberg, dice M5S

"Il caso di Nola è solo la punta dell'iceberg di un sistema sanitario in estrema sofferenza a cause delle scelte politiche fatte negli anni dai governi sia di centrodestra sia di centrosinistra. Scelte che, come abbiamo sempre detto, mirano ad indebolire il servizio pubblico a suon di tagli - chiusura e accorpamento delle strutture ospedaliere, blocco delle assunzioni del personale medico-sanitario - per indurre i cittadini, quando ne abbiano la possibilità, a migrare verso il privato. L'invio degli ispettori da parte del ministro della Salute è un atto dovuto, mentre Beatrice Lorenzin deve rispondere dell'inadeguatezza dimostrata nel corso di questi anni" dichiarano in una nota i deputati M5S in Commissione Affari Sociali, che hanno depositato un'interrogazione.



"Siamo vicini ai cittadini costretti nelle indegne condizioni che sono state mostrate e a tutto il personale medico ospedaliero che, con professionalità e dedizione, sta operando in una condizione di grave disagio. Infine, una sferzata ai media: - concludono i pentastellati - normalmente la sanità arriva in prima pagina soltanto quando emergono i casi più eclatanti di malasanità o per le passerelle del ministro della salute di turno. Stiamo parlando della vita e della salute dei cittadini, dello stato sociale e, dunque, il tema richiederebbe una presenza maggiore e più costante nel cosiddetto mainstream".