Strage di Viareggio: Moretti dica che rinuncerà a prescrizione, chiede M5S

"La sentenza di Viareggio lo urla senza possibilità di smentita: è stato condannato il sistema di sicurezza del trasporto merci in Italia. Quello di Viareggio non è stato un incidente ma un omicidio di Stato", affermano i parlamentari M5S delle Commissioni trasporti di Camera e Senato.



"Noi lo abbiamo detto e ribadito: l'intero sistema è sotto accusa e oggi condannato. Le pene sono state dimezzate rispetto alle richieste dell'accusa ma i vertici di Rfi sono stati condannati. Adesso ci aspettiamo le dimissioni di Moretti da Leonardo e una presa di distanza immediata e inequivocabile rispetto ai dirigenti condannati - chiede il deputato pentastellato Diego De Lorenzis - Fin dal 2009 era stato promesso di rendere obbligatoria l'installazione del dispositivo antisvio per il trasporto di merci pericolose in quanto capace di arrestare immediatamente e automaticamente il convoglio nel caso in cui una ruota del vagone perda il contatto con la rotaia. I soliti annunci all'indomani della strage ma poi come sempre il governo dimentica promesse e vittime, come Graziano Delrio che, dopo quella di Andria, aveva annunciato 1 miliardo e 800 milioni di euro svaniti nel nulla".



"Non vogliamo che quella di Viareggio diventi una delle tante stragi irrisolte del nostro Paese e soprattutto non lasceremo mai sole le famiglie delle vittime - assicura la senatrice 5 Stelle Sara Paglini - Combatteremo ancora, perché il secondo grado non vanifichi questa lunga lotta".



"Mauro Moretti, nominato Cavaliere del Lavoro da Napolitano un anno dopo quella strage e successivamente 'promosso' da Matteo Renzi a capo di Finmeccanica, dichiari immediatamente che rinuncerà alla prescrizione" chiede quindi il deputato Alfonso Bonafede, della Commissione Giustizia, invitando al contempo lo Stato ad approvare una legge che "impedisca che i reati per i quali è iniziato un processo possano cadere in prescrizione".