Serve legge per vietare animali nei circhi e negli spettacoli, insiste M5S

Il MoVimento 5 Stelle sulla dismissione degli animali dai circhi.

«Vietare subito l'uso di animali nei circhi e negli spettacoli, nel rispetto delle norme sul benessere animale, e non destinare più soldi pubblici a questa pratica ormai obsoleta bandita, o limitata, già in circa 20 Stati dell'Unione europea», dichiara in una nota la deputata del M5S Chiara Gagnarli a margine di un convegno al Senato sulla dismissione degli animali dai circhi.



«Si tratta di una serie di misure previste già in una nostra proposta di legge dell'ottobre 2013, depositata alla Camera, e che sono state incluse anche nel Disegno di legge sulla riforma delle attività circensi prevista nel futuro Codice dello Spettacolo dal Vivo, attualmente in discussione al Senato, il cui iter procede però con molta lentezza», precisa.



«Chiediamo - conclude la deputata 5 Stelle - che il ddl sia discusso e approvato al più presto affinché si possa mettere la parola 'fine' a questo esempio di inciviltà».