Scandalo Unar: chiarire ruolo associazioni legate ad Aics, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sullo scandalo Unar.

«L'associazione che sarebbe coinvolta dall'inchiesta delle Iene che ha portato alle dimissioni del direttore Unar è associata all'ente di promozione sportiva Aics, il cui presidente è il deputato centrista Bruno Molea. Anche questo aspetto va chiarito. Vogliamo sapere che controlli ha fatto l'Aics sulle associazioni che richiedono l'affiliazione. Siamo stupiti poi che la notizia risulta al momento rimossa dal sito dell'Aics», spiegano in una nota i deputati M5S della Commissione Cultura e Sport.



«Alcuni enti di promozione sportiva - chiarisce il pentastellato Simone Valente - si tappano gli occhi, fingendo di non sapere cosa fanno i propri associati. Serve una seria vigilanza dal momento che tutti questi enti ricevono soldi pubblici dal CONI. In particolare l'Aics nel 2016 ha ricevuto nel solo 2016 più di un milione di euro».



«Venire poi a scoprire - conclude Valente - che fra gli associati risulterebbero circoli in cui si pratica prostituzione è di una gravità assoluta, ancor di più se questi circoli usufruiscono pure di agevolazioni fiscali quali quelle previsti per gli enti di promozione. Su questo serve un immediato chiarimento da parte del deputato Bruno Molea (Civici e Innovatori), che peraltro è vicepresidente della commissione Cultura».