Relazione Orlando nega realtà disastrosa della giustizia in Italia, dice M5S

"Della lunga e lacunosa relazione del ministro Orlando uno dei punti che veramente, se non fosse tragico, ha strappato un sorriso: il numero di cittadini in carcere per reati contro la PA passati da 200 a circa 700, come come se questo risultato fosse di Orlando visto che i processi non arrivano quasi mai a condanna definitiva in 3 anni" sottolineano in una nota i deputati M5S della Commissione Giustizia.



"La relazione di Orlando sembra inventarsi un Paese in cui la Giustizia non solo esiste ma funziona. Niente di più falso. - denunciano i pentastellati - C'è un clima generale di impunità, e dall'altra parte aumentando i costi dell'accesso alla Giustizia sempre più cittadini vengono esclusi, perché privi di sufficienti mezzi economici, visto l'innalzamento dei costi dello stesso ministro. Ma dove il Governo ha fallito gravemente è il mondo delle carceri: è evidente il sovraffollamento in cui vivono detenuti e operatori, la continua e cronica scarsità di agenti della polizia penitenziaria, e non in ultimo tanti troppi eventi di violenze che ledono la dignità della società civile italiana. Sono i numeri che parlano chiaro: le carceri sovraffollate sono 130 su 193, 44.304 detenuti soffrono il fenomeno del sovraffollamento che è ritornato con indici che minacciano la situazione precedente anche dopo i numerosi svuotacarceri. Inoltre non essendoci una reale rieducazione e reinserimento del detenuto, il mondo carcerario esprime solo recrudescenze e recentemente affiliazioni a gruppi estremisti e mafiosi, infatti solo il 4,38% svolge un lavoro risocializzante estraneo a mansioni carcerarie ed il Ministro non sa l'indice di recidiva nel nostro paese, pazzesco".



Per i 5 Stelle, quindi, la relazione del ministro della Giustizia Andrea Orlando è "una visione non veritiera, quasi spot elettorale. - ed aggiungono - Vorremmo che si riconoscesse che i nostri apporti sono sempre stati ignorati, tra i tanti: aumentare e qualificare il personale della Giustizia, scorrimento delle graduatorie per assunzione di nuovi agenti di polizia penitenziaria, visto che la carenza è di 8.190 unità, creazione di almeno due nuove carceri, rimozione ostacoli economici e procedurali che si frappongono tra il cittadino e il diritto alla Giustizia. Aumentare le pene per i reati contro la pubblica amministrazione, DASPO ai corrotti e riforma della prescrizione, perché se non si elimina la corruzione, la macchina della Giustizia rimane inefficiente".



"Infine, sempre tra i numerosi punti che abbiamo illustrato con precisione nella nostra risoluzione, bisogna garantire il principio della certezza della pena, - osservano - perché non si può più vivere in un Paese in cui pagano gli onesti, mentre i criminali riescono attraverso mille cavilli a sfuggire alla Giustizia".