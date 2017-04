Politica di Coesione: UE come lo Sceriffo di Nottingham, dice M5S

Rosa D'Amato del MoVimento 5 Stelle critica sulla riforma della politica di coesione dell'UE.

"Con 123 milioni di poveri in Europa e interi territori abbandonati per l'emigrazione di massa, volete prendere 142 milioni di euro per fare nuove consulenze sulle riforme strutturali, anziché potenziare i programmi di coesione, anziché rafforzare il pilastro sociale, magari investendo sul reddito di cittadinanza. Volete fare come lo Sceriffo di Nottingham: prendere i soldi ai poveri per darli ai ricchi", denuncia in una nota l'eurodeputata M5S Rosa D'Amato, in merito alla riforma della politica di coesione al Parlamento europeo di Bruxelles.



"Le vostre politiche hanno fallito in Grecia, a Cipro, in Portogallo e in Italia. - ricorda la pentastellata - Hanno aumentato il numero dei disoccupati e aumentato le diseguaglianze sociali. Giù le mani dalla politica di coesione. Non c'è bisogno di commissionare uno studio per capirlo. Non c'è bisogno di nuove consulenze per giustificare le vostre riforme. Uscite dalla torre d'avorio in cui vi siete rinchiusi. Uscite dal Palazzo, incontrate i cittadini".