Nino Di Matteo: fieri che Roma gli conferisca cittadinanza onoraria, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle plaude al conferimento della cittadinanza onoraria al magistrato Nino Di Matteo.

"L'approvazione della delibera che conferisce la cittadinanza onoraria al magistrato Nino Di Matteo ci rende fieri dell'amministrazione di Roma. La Capitale d'Italia compie un gesto dovuto nei confronti di uno dei magistrati più esposti non solo nella lotta alla mafia ma soprattutto nella lotta contro gli intrecci tra istituzioni e mafia", dichiarano in una nota i membri M5S della Commissione Antimafia.



"Ogni giorno le cronache ci consegnano sequele di arresti che vedono coinvolti mafiosi, politici e professionisti in un inestricabile intreccio di favori e connivenze che sono lo specchio di quanto sia corrotta la società italiana. - ricordano i pentastellati - Siamo consci che conferire la cittadinanza onoraria non risolve questi problemi, ma è altresì importante educare anche attraverso gesti che sono la prosecuzione di un azione concreta: riconoscere pubblicamente i meriti di un magistrato in prima linea significa fare della lotta alle mafie e alla corruzione la nostra precisa cifra politica".



"Inoltre siamo lieti che Di Matteo sia stato nominato sostituto alla Direzione Nazionale Antimafia e ci auguriamo che, come da lui richiesto, possa continuare ad essere applicato al processo trattativa Stato mafia", concludono.