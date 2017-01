Napoli: PD spieghi perché ragazza down candidata a sua insaputa, dice M5S

«Se fosse tutto confermato, sarebbe scandaloso quanto emerge da Napoli in queste ore. Il PD si mostrerebbe ulteriormente un partito in cui attecchiscono comportamenti ignobili. Non solo scollato dai veri bisogni dei cittadini, ma addirittura capace di speculare in modo vergognoso sulle persone più deboli» denunciano i deputati M5S della Commissione Affari sociali in merito alla notizia di una ragazza down che risulterebbe essere stata candidata a sua insaputa alle recenti elezioni comunali nelle liste dem con Valeria Valente sindaco.



«Sembra che non si tratti nemmeno di un caso isolato. Assumeremo iniziative in Parlamento per capire cosa sia successo davvero. - annunciano i pentastellati - Intanto colpisce che Valente non abbia nemmeno chiesto scusa. Almeno a nome del suo partito».