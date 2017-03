Locri: è la mafia a togliere lavoro ed impoverire tutti, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle commenta le scritte contro don Luigi Ciotti apparse a Locri.

"Esprimiamo piena solidarietà a don Luigi Ciotti e al vescovo di Locri per le scritte intimidatorie apparse questa mattina. Lo Stato deve essere sempre più presente in questi territori dove la 'ndrangheta è un flagello. Questo perché non è vero che la criminalità organizzata dà lavoro, al contrario toglie il lavoro ai cittadini onesti, impoverendo tutto ciò che tocca. Le mafie arricchiscono le tasche di pochi, creando miseria. Chi combatte la criminalità apre uno squarcio e permette di rendere più ricchi quei luoghi che riescono a ribellarsi al giogo mafioso", dichiarano in una nota congiunta i capigruppo M5S Vincenzo Caso e Michela Montevecchi e i parlamentari 5 Stelle in Commissione Antimafia.