Grasso faccia riferire Padoan in Senato su manovra correttiva, chiede M5S

"Il ministro Pier Carlo Padoan riferisca subito in Aula sulla lettera inviata dall'Unione europea sui nostri conti pubblici e sulla manovra correttiva di 3,4 miliardi di euro che preannuncia un'ondata di tagli che peserà sugli italiani" chiede in una nota Michela Montevecchi, capogruppo M5S Senato



"I cittadini pagheranno i provvedimenti 'marchetta' varati per la fallimentare campagna referendaria del governo Renzi" denuncia infatti la pentastellata.



"Ieri l'aula del Senato ha bocciato la nostra richiesta d'informativa del ministro Padoan, oggi a fronte dell'arrivo della lettera, abbiamo nuovamente avanzato la nostra richiesta al presidente del Senato Piero Grasso, richiesta che non potrà cadere nel vuoto" assicura quindi Montevecchi.