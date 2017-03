Gioco d'azzardo in Liguria: folle la sanatoria del leghista Rixi, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle contro la proposta di bloccare gli effetti della legge regionale della Liguria sul gioco d'azzardo.

"In Liguria ci sono oltre 25.000 malati di gioco d'azzardo e più di 50.000 giocatori a rischio, eppure l'Assessore leghista Edoardo Rixi valuta di bloccare gli effetti della legge regionale sull'azzardo: una scelta folle e irresponsabile!", dichiara in una nota il deputato M5S Matteo Mantero.



"Mi chiedo come, di fronte a questo scenario devastante, l'assessore Rixi - continua - possa anche solo pensare di posticipare i limiti previsti da una legge come quella Ligure neppure tra le più restrittive. E' assurdo pensare di concedere altro tempo ai gestori delle sale per adeguarsi, la legge è entrata in vigore nel 2012 quindi hanno avuto ben 5 anni di tempo per mettersi in regola".



"La legge regionale - prosegue il pentastellato - va fatta rispettare e da subito, anzi va rafforzata stabilendo una riduzione dell'orario di apertura delle sale vlt e sale scommesse e di funzionamento delle slot come hanno fatto ad esempio in Piemonte e come stanno facendo autonomamente moltissimi comuni. Agire in senso opposto sarebbe assurdo oltre che da irresponsabili. La Liguria sarebbe l'unica regione ad andare contromano, favorendo la proliferazione dell'azzardo invece che limitarlo per tutelare i cittadini. Se Rixi vorrà continuare su questa strada si assumerà la responsabilità di aver fatto diventare la Liguria un vero e proprio casinò a cielo aperto, con tutto quello che ne consegue".