Dl sicurezza: da governo no ad arresto parcheggiatori abusivi, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle commenta il decreto sicurezza.

«Durante la discussione sul dl Sicurezza la maggioranza ha rigettato il nostro emendamento che prevedeva l'arresto per i parcheggiatori abusivi, così da mettere in campo un reale deterrente contro la piaga del 'mini pizzo' imposto a migliaia di cittadini ogni giorno», riferisce in una nota Vittorio Ferraresi, capogruppo M5S in commissione Giustizia.



«Si è scelto invece di aumentare la sanzione amministrativa, che tanto non viene mai pagata da nessuno, essendo un giro di affari gestito da reti criminali che molto spesso utilizzano soggetti 'nullatenenti'. - viene specificato - Avevamo presentato anche emendamenti con sanzione penale minore per venire incontro alla maggioranza, ma non c'è stato nulla da fare. Ancora una volta si scrivono leggi inefficaci che non tutelano i cittadini onesti»