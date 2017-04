Def 2017: scuse su sanità e nessun fondo per assunzioni, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle analizza i numeri del Def 2017.

«La scure del Def è calata sul nostro sistema sanitario e il velo è definitivamente caduto. Il messaggio lanciato da questo e da tutti gli ultimi governi è definitivo: la salute pubblica in Italia sarà sempre di più un optional e i cittadini vengono sospinti verso il privato, qualora possano permetterselo. Attendiamo al varco il ministro della Salute: vogliamo vedere quale interpretazione dei dati si inventerà e come motiverà il fatto che il suo ministero è totalmente subordinato agli ordini che giungono da Pier Carlo Padoan», denunciano in una nota i deputati M5S in Commissione Affari Sociali.



«I numeri sono chiari e indiscutibili: non solo nei prossimi tre anni la spesa sanitaria crescerà assai meno rispetto al PIL (1,3% contro 2,9%. Nel triennio 2014-2017 la percentuale era stata dell'1,9%) ma scende ulteriormente anche la sua incidenza rispetto al Prodotto interno lordo. - specificano i pentastellati - Questa, infatti, era pari al 7% nel 2014 e negli anni ha continuato a decrescere fino all'ultima previsione: per il triennio 2018-2020 saremo sotto il 6,5%».



«Per non parlare delle assunzioni del personale medico-sanitario che, ancora una volta, non ci saranno. Per i contratti PA non è stato definito alcuno stanziamento nonostante, già a fine 2016, il ministro Beatrice Lorenzin avesse annunciando che le nuove assunzioni sarebbero diventate presto realtà. - concludono - Questa classe politica non potrebbe dircelo più chiaramente: il diritto alla salute è totalmente subordinato rispetto al rispetto dei conti, i cittadini sono solo numeri».