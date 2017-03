Dazi USA: UE e Italia non sdoganino TTIP e CETA, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sui dazi USA.

"L'annuncio di dazi da parte di Donald Trump ai prodotti italiani ed europei è la prova che i trattati internazionali come TTIP e CETA sono l'imposizione di un modello produttivo che danneggia le eccellenze del Made in Italy e di tutta l'Unione europea, ne abbassa gli standard qualitativi e aggredisce il principio di precauzione specifico delle norme Ue sulle sicurezza alimentare, mettendo a rischio tutela dell'ambiente e della salute", dichiarano in una nota i deputati del M5S della Commissione Agricoltura.



"In base a quanto riportato da fonti della stampa internazionale, quella di Trump è una ritorsione innescata dalla grande industria USA delle carni agli ormoni che non l'hanno avuta vinta con il TTIP e il CETA, quest'ultimo entrato in vigore provvisoriamente ancora prima di essere ratificato dai Paesi UE. - riferisce il deputato 5 Stelle Filippo Gallinella - Il presidente USA difende dunque legittimamente gli interessi dell'industria statunitense. Ci auguriamo che il Governo italiano e gli altri Stati UE non cedano al suo ricatto e facciano lo stesso tutelando i propri cittadini e le proprie aziende".



"La reazione di Trump non sia un alibi per sdoganare i grandi accordi internazionali di libero scambio. - chiarisce quindi il pentastellato - Il Made in Italy ha una forza e una storia unica al mondo. In questo modo Trump farà un torto a se stesso e ai propri cittadini che, in seguito all'imposizione di prezzi più alti, consumeranno meno 'italiano'. Contenti loro..".