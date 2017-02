Bullismo e cyberbullismo: accelerare su approvazione legge, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sulla legge contro il cyberbullismo

«La Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo è la più idonea per fare un richiamo a tutte le forze politiche: dopo il via libera dal Senato, la proposta di legge sul bullismo e cyberbullismo è a un passo dal traguardo. Alla Camera stringiamo i tempi e portiamo a casa già nelle prossime settimane questo risultato fondamentale», esortano in una nota i deputati M5S in Commissione Affari Sociali, Giustizia e il collega Massimo Baroni.



«La legge avrebbe potuto essere già realtà ma purtroppo, durante il primo passaggio alla Camera, una serie di modifiche apportate dalla maggioranza al testo - che a Palazzo Madama aveva ricevuto il via libera all'unanimità - avevano alterato profondamente la volontà del legislatore. Dalla proposta iniziale, volta a contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo - prettamente attinenti alla fase adolescenziale - attraverso la prevenzione, l'informazione e l'educazione, si era giunti ad una proposta molto diversa: un testo esteso anche agli adulti con il quale si voleva imbavagliare la rete è colpire la libertà d'espressione e d'opinione», viene specificato.



«Inoltre era stata inserita una modifica al codice penale per nulla attinente con un provvedimento del genere. - sottolineano i pentastellati - Fortunatamente con il secondo passaggio al Senato siamo tornati sostanzialmente alla proposta originaria. Dunque il secondo passaggio a Montecitorio dovrebbe risolversi in una formalità. A questo punto auspichiamo la calendarizzazione del provvedimento in tempi brevissimi: manca solo un ultimo sforzo per dare uno strumento ben concepito di contrasto a questa piaga».