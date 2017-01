Alta Velocità costruita con soldi cittadini ma Trenitalia esclude pendolari, denuncia M5S

"La linea ferroviaria Alta Velocità è stata costruita con i soldi dei cittadini. Può una società come Trenitalia al 100% pubblica attuare una politica tariffaria per escludere e svantaggiare di fatto i pendolari dalla linea alta velocità per portarli sulle linee tradizionali?" chiedono il senatore Andrea Cioffi e Marco Scibona, rispettivamente capogruppo M5S e segretario nella Commissione Trasporti del Senato, durante l'audizione con l'ad di Trenitalia Mazzoncini.



"Il trasporto ferroviario è sempre un servizio pubblico specialmente quando si ha una partecipazione al 100% dello Stato ed una visione elitaria del trasporto ad alta velocità per i cittadini, è contraria ai bisogni degli utenti che viaggiano per lavoro" denunciano infatti in una nota i pentastellati, sottolineando come sia "imbarazzante che l'ad di Trenitalia Mazzonicini abbia provato a giustificare con una logica di mercato un danno che vanno che va a ricadere sulla parte più debole che sono i pendolari".



"Se il governo PD ha sposato la logica di mercato, però deve imporre anche all'altro operatore privato di ripristinare gli abbonamenti aboliti nel 2015. - concludono - Regioni e Governo devono inoltre ripristinare quei treni regionali veloci soppressi".