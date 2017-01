Agcom: Grasso garantisca trasparenza su nomine, chiede M5S

"Nei prossimi giorni il Senato della Repubblica verrà convocato per eleggere un nuovo componente dell'Autorità garante per le comunicazioni, crediamo che il presidente Pietro Grasso debba farsi garante di un metodo trasparente che possa impedire una logica lottizzatoria" auspicano i componenti 5 Stelle della Commissione di Vigilanza Rai.



"Il modo in cui i partiti hanno occupato le Autorithy in questi anni è stato un vero e proprio atto di violenza istituzionale, - denunciano in una nota - cui il M5S si oppone da quando è in Parlamento. Chiediamo vengano raccolti in modo trasparente i curricula in modo da scegliere in base al merito e non all'appartenenza".