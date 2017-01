'Ndrangheta: no porte chiuse. Processo Aemilia sia trasmesso online, dice M5S

"Leggiamo attoniti le richieste degli imputati di Aemilia che vorrebbero un processo a porte chiuse senza giornalisti, scolaresche e nessuna diffusione sui social. Alla loro arroganza rispondiamo con un 'NO' grande una casa e rilanciamo la richiesta della diretta online di tutte le sedute" dichiarano in una nota congiunta Luigi Gaetti, senatore M5S e vice presidente della Commissione antimafia, Giulia Sarti, capogruppo M5S in Commissione antimafia e Maria Edera Spadoni, parlamentare M5S di Reggio Emilia



"Informeremo inoltre il ministro dell'Interno affinchè sia garantita la massima protezione a tutti i giornalisti, blogger delle pagine social o che seguono il blog Svegliati Aemilia e che si occupano di questo importantissimo processo" specificano.