M'illumino di Meno 2017: con Vittorio Cosma e l'Orchestra Italiana Bagutti

"Il 24 febbraio torna 'M'illumino di meno', l'iniziativa promossa da Caterpillar, lo storico programma di Rai Radio2 che vuole far riflettere sullo spreco energetico, sugli stili di vita sobri e responsabili nei confronti dell'ambiente. La campagna ha preso il via ormai tredici anni fa, rinnovandosi di volta in volta grazie alla partecipazione sentita e creativa di centinaia di migliaia di sostenitori, enti locali, associazioni e privati, diventando così un punto di riferimento nel panorama nazionale" espone in una nota la tv di Stato.



"Con l'edizione 2017 arriva anche l'inedita collaborazione tra Vittorio Cosma e l'Orchestra Italiana Bagutti - si fa sapere -, insieme per il brano 'M'illumino di meno' edito da Rai Com e Alabianca, colonna sonora dell'iniziativa, che dallo scorso 20 gennaio fino alla fine di febbraio accompagnerà le trasmissioni di Caterpillar. 'M'illumino di meno' è un valzer ispirato alla più classica tradizione del genere da ballo, ma con in più, dalla sua, una buona dose di quel carattere ironico e divertito che il pubblico di Caterpillar conosce bene. Il musicista e compositore milanese e la storica formazione piacentina danno vita ad una storia romantica dove, sulle note di fisarmonica, archi e clarinetto, l'energia invece di venir sprecata in lampadine, caldaie, elettrodomestici o motori, viene risparmiata per poter andare nella 'penombra a riaccendere la passione' dell'amore. E alla fine delle danze, poco importa 'se non sarà l'amor', almeno 'sarà risparmio d'energia'! La versione strumentale del brano verrà resa disponibile gratuitamente per gli istituti scolastici. Vittorio Cosma, musicista compositore e produttore, vanta collaborazioni con artisti del calibro di Stewart Copeland, Adrian Belew, Elio e le Storie Tese, Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Pino Daniele, Fabrizio De André, Enrico Ruggeri, Mauro Pagani, Eugenio Finardi. Insieme a Gianni Maroccolo, Max Casacci e Riccardo Sinigallia fa parte del progetto collettivo Deproducers. L'Orchestra Italiana Bagutti, da oltre quarant'anni è sinonimo di musica da ballo, con qualche milione di dischi venduti e migliaia di concerti in Italia e nel mondo."



Viene comunicato in ultimo: "Guidata da Gianmarco Bagutti, vanta apparizioni televisive su reti Rai (Paolo Limiti, La vita in diretta, Uno mattina, ecc.) e Mediaset (Striscia la notizia, Buona domenica, Circo per l'estate, Maurizio Costanzo Show, Capodanno 5), oltre a prestigiose partecipazioni in eventi internazionali (Festival della Commedia - di Ezio Greggio - Montecarlo, Hilton di Londra, Teatro Ariston di Sanremo, Avalon Theatre del Niagara Fallsview Casinò - Canada, ecc.) e collaborazioni con artisti italiani della musica leggera. Ad oggi, l'Orchestra Italiana Bagutti ha pubblicato oltre cinquanta album, prodotti dal gruppo editoriale Bagutti, leader nel settore della musica da ballo."