M'Illumino di Meno 2017: dal Muse di Trento al via la nuova campagna sul risparmio energetico

"Inizia il conto alla rovescia per M'Illumino di Meno 2017. - infomano in una nota dalla Rai - Domani, venerdì 20 gennaio, in diretta dal Muse - Museo delle Scienze di Trento, Caterpillar, il programma cult di Radio2 che ha appena compiuto 20 anni, dedicherà una puntata speciale, alle 18.30, al lancio della tredicesima campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili: M'illumino di meno."



"Iniziata quando ancora la sensibilità verso i temi ambientali era poco diffusa - segnala in conclusione la tv pubblica -, la campagna ogni anno si rinnova grazie alla partecipazione di centinaia di migliaia di sostenitori che si mettono in gioco in prima persona con azioni concrete. Massimo Cirri, Sara Zambotti e Paolo Labati saranno ospiti del Muse, centro di eccellenza nella divulgazione e nella ricerca, per fare il punto sullo stato dell'energia. Immersa nella piramide vetrata ed ecosostenibile in cui sono riprodotti i vari ecosistemi, dal livello sottomarino ai ghiacci più elevati, la squadra di Caterpillar dialogherà con ricercatori, divulgatori e scienziati. Racconteranno insieme a loro alcune delle esperienze attuali più innovative nell'ambito del risparmio energetico e della condivisione come pratica quotidiana anti-spreco."