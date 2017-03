Napoli, de Magistris: da giugno abbattimento Vele di Scampia

Luigi de Magistris assicura che da giugno comincerà l'abbattimento delle Vele di Scampia, che "da simbolo di degrado diventeranno luogo di innovazione architettonica e urbana".

Non verranno ammainate ma abbattute le Vele di Scampia, la prima già il prossimo giugno come assicura il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, a margine della convenzione sulle periferie firmata oggi.



L'intervento prevede la demolizione immediata delle Vele A, C, e D, e la trasformazione della Vela B, temporaneamente utilizzata per ospitare alcuni nuclei familiari ma in futuro destinata a divenire la sede della Città metropolitana di Napoli.



"Le Vele da simbolo di degrado ma anche voglia di riscatto, diventeranno luogo di innovazione architettonica e urbana", ha precisato il sindaco. Il valore complessivo del progetto è di circa 27 milioni di euro.