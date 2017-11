Sparare a Renzi? Su titolo Libero intervenga magistratura, dice Zanda (PD)

Luigi Zanda del PD commenta il titolo del quotidiano Libero.

"Il titolo di apertura del quotidiano Libero è disgustoso" afferma in una nota Luigi Zanda, capogruppo PD al Senato, commentando il titolo "Per stendere Renzi bisognerebbe sparargli".

"Un'incitazione squadrista alla violenza di simile portata contro Matteo Renzi, un leader che si esprime liberamente e fa campagna elettorale, non può essere ignorata" prosegue l'esponente dem.



"L'Italia è una democrazia e uno Stato di diritto" continua.

"Dovrebbero intervenire immediatamente non solo gli organi di controllo della stampa per ristabilire la decenza del linguaggio - riferisce dunque -, doverosa per in un Paese democratico."

"Ma - comunica in conclusione -, di quel titolo, dovrebbe occuparsi anche la magistratura."