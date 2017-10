Sicilia: Parisi assessore? Inaccettabile in un Paese democratico, dice Zanda (PD)

Luigi Zanda del PD contro l'esponente del M5S.

"Nell'esprimere la solidarietà mia personale - riporta in un comunicato il capogruppo PD al Senato Luigi Zanda -, delle senatrici e dei senatori del gruppo del PD al presidente Ettore Rosato, noto con grande stupore che il MoVimento 5 Stelle e il candidato Giancarlo Cancellieri non hanno preso alcuna netta e convincente distanza dalla raffica di violentissimi e inaccettabili tweet di Parisi."



"E' stupefacente e vergognoso che Cancellieri abbia definito un tweet che minaccia di morte Ettore Rosato un semplice 'tweet infelice' e abbia addirittura dichiarato di voler confermare Parisi come assessore. Nessun partito o movimento di un Paese democratico si comporterebbe così. Per chi realmente crede nella democrazia, c'è una sola reazione possibile: condannare, allontanare e negare ogni tipo di incarico pubblico a chiunque usi toni squadristi e parole che incoraggiano all'uccisione dell'avversario" continua in conclusione.