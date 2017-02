Scissione PD distruggerebbe architrave democrazia italiana, dice Zanda

Luigi Zanda del PD sull'ipotesi scissione.

"Nella difficile e fragile condizione dell'Italia, la scissione del PD non sarebbe solo una gravissima frattura interna del più grande e importante partito del Paese, ma anche un atto con serissime conseguenze sul nostro interesse nazionale" chiarisce in una nota Luigi Zanda, capogruppo PD al Senato.



"Oggi il Parlamento e il governo poggiano la loro stabilità e la loro residua credibilità internazionale sulla coesione del PD e sulla sua capacità di aggregare una maggioranza, peraltro al Senato molto esigua. Il resto della politica italiana o è anti sistema o è in frantumi" prosegue il parlamentare del Partito Democratico.



Commenta infine: "In questo contesto logorare il Partito Democratico sino a dividerlo, significherebbe distruggere l'architrave su cui poggia la stabilità democratica del nostro Paese, sarebbe un atto senza prospettive, con effetti solo distruttivi per tutti."