Sciopero l'Unità: evitare conflitto tra proprietà e redazione, dice Zanda (PD)

Luigi Zanda del PD sullo sciopero ad oltranza de L'Unità.

"Ho incontrato (ieri, ndr) casualmente in Senato alcuni giornalisti de l'Unità" dichiara in una nota Luigi Zanda, capogruppo PD al Senato.

L'esponente dem afferma dunque: "Conosco la gravità della crisi aziendale che colpisce la storica testata e so bene che nessuna impresa può pensare al proprio futuro al di fuori di un sano equilibrio del bilancio."



"In questo quadro credo sia necessario adoperarsi per affrontare in modo razionale e corretto una situazione che sta penalizzando decine di bravi professionisti che non hanno alcuna responsabilità per la condizione dell'azienda e dei quali da anni conosco serietà ed impegno. - prosegue - Serve fare il possibile per evitare che si arrivi ad un conflitto tra proprietà e redazione che rischia di ledere la dignità di tanti giornalisti e lavoratori."