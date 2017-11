PD, Zanda: sarà solo Renzi a decidere se vuole fare il premier, ma lo dica

Luigi Zanda del PD afferma che solo Matteo Renzi può spezzare il legame che unisce segretario e candidato premier.

"Sarebbe disonesto dare tutta la responsabilità a Matteo Renzi, il passato è denso di responsabilità di altri" afferma in una intervista a La Repubblica Luigi Zanda, capogruppo PD al Senato, commentando i risultati delle elezioni in Sicilia.

L'esponente dem scrive inoltre: "La situazione è preoccupante per l'intero centrosinistra. Francamente trovo molto originale che MDP faccia festa per il cattivo risultato del nostro partito. Trovo fuor di misura Gotor che irride al PD o Faraone che se la prende con Pietro Grasso."



"Ho sostenuto Renzi con lealtà. Il nostro Statuto prevede che segretario e candidato premier siano la stessa persona. Solo Renzi può spezzare questo legame. Lo ha fatto un anno fa con Gentiloni e ha funzionato - comunica quindi -, ha fatto bene al partito, al Paese e a Renzi stesso. Se vuole scindere le due figure Renzi lo può fare ancora. È Renzi e solo Renzi che deve valutare se in questa fase convenga che lui sia segretario e anche candidato presidente. È una decisione che assumerà un'importanza nazionale. Se il prossimo governo sarà di coalizione il Presidente del Consiglio dovrà essere indicato da tutti gli alleati. Solo Renzi può decidere considerando tutti questi elementi."