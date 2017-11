M5S contro Zingaretti per nascondere il processo alla Raggi, dice Zanda (PD)

Luigi Zanda del PD contro il M5S.

"Trovo meschini i politici del MoVimento 5 Stelle che alzano polveroni contro il presidente Nicola Zingaretti - afferma in un comunicato Luigi Zanda, capogruppo PD al Senato -, il cui senso dello Stato e la cui onestà sono fuori discussione."

L'esponente dem chiarisce inoltre: "Lo fanno per cercare di nascondere - o addirittura di far dimenticare - il rinvio a giudizio di Virginia Raggi."



"Non è con questi metodi volgari che i cittadini dimenticheranno che la data del 9 gennaio - precisa in conclusione -, quando inizierà il processo per falso in atto pubblico alla sindaca Virginia Raggi, accusata di aver mentito all'anticorruzione in merito alla nomina del fratello del suo ex braccio destro, Roberto Marra."