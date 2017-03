Lotti: MDP sostiene governo ma presenta mozione simile a M5S, dice Zanda (PD)

Luigi Zanda del PD sulla mozione del Movimento Democratici e Progressisti.

"Ho letto una nota di agenzia che preannuncia una mozione di MDP (Movimento Democratici e Progressisti) ma non ne conosco ancora il contenuto" comunica il capogruppo PD al Senato Luigi Zanda.



L'esponente dem fa sapere: "Mi sembra però, nonostante sia una mozione semplice e non di sfiducia, che ricalchi, in forme forse diverse, le stesse tesi contenute nella mozione dei 5 Stelle."



"Con l'unica differenza che i 5 Stelle sono un gruppo di opposizione e il gruppo MDP sostiene il governo" osserva.



"Quando la mozione di MDP verrà posta all'ordine del giorno del Senato la rigetteremo" chiarisce quindi in conclusione.