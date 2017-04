Legge elettorale: Mattarellum modificato sia votato, dice Zanda (PD)

Luigi Zanda del PD sulla legge elettorale.

"Condivido le parole che il Presidente Sergio Mattarella ha rivolto ai presidenti del Senato e della Camera. Le condividiamo tutti, l'intero Partito Democratico, gli italiani" assicura in un comunicato il capogruppo PD al Senato Luigi Zanda, in merito all'appello del Capo dello Stato affinché venga approvata al più presto una nuova legge elettorale.



Il parlamentare commenta dunque: "E' una legge necessaria che vogliamo tutti e un Parlamento frammentato come l'attuale deve lavorare, faticare per riuscire ad ottenerla. Il PD ha fatto le sue proposte. Prima il Mattarellum, ma con scarso successo."



La nuova formulazione invece è "basata su due punti fondamentali: i collegi uninominali e un ragionevole premio di maggioranza. Mi sembra siano buone basi per andare avanti verso l'approvazione di una nuova legge elettorale" prosegue.



"Chiederò la calendarizzazione della votazione", annuncia quindi Zanda.