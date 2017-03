Ddl minori non accompagnati: passaggio a Camera è pro forma, dice Zanda (PD)

Luigi Zanda del Pd sul ddl sui minori non accompagnati.

"Oggi, con l'approvazione da parte del Senato del ddl sui minori non accompagnati, si compie un altro rilevante passo del progetto che fa di questa la legislatura più importante e proficua in materia di normative sulle politiche sociali e sui diritti civili", riferisce in una nota il capogruppo PD al Senato Luigi Zanda.



"Dal punto di vista dei contenuti - scrive inoltre il parlamentare del Partito Democratico -, il ddl sui minori stranieri non accompagnati non è cambiato. Il testo dovrà affrontare un'altra lettura alla Camera a causa di una piccola modifica tecnica chiesta dal Ministero dell'Economia."



"Manca quindi un ultimo passaggio formale alla Camera. Il capogruppo del PD Ettore Rosato mi ha assicurato che chiederà di svolgerlo il prima possibile - espone in conclusione -, per avere la definitiva approvazione della legge entro la fine di questo mese."