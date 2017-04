Da M5S a Lega tutti uniti in Commissione: anche MDP, denuncia Zanda (PD)

Luigi Zanda del PD sul voto per il nuovo presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato.

"Siamo da tempo abituati all'uso del voto segreto non più su questioni di coscienza, quanto per manovre politiche sempre più volgari e ipocrite. Questa volta si è superato il limite" commenta in una nota Luigi Zanda, capogruppo PD al Senato.



"Il fronte politico che oggi si è formato per l'elezione del nuovo presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato riunisce in una singolare unità tutta l'opposizione - aggiunge in conclusione il parlamentare del Partito Democratico -, da Forza Italia ai 5 Stelle passando per la Lega Nord. A voto palese litigano e si insultano, a voto segreto si muovono insieme. Oggi a questo inedito nuovo fronte si sono aggiunti, lo dicono i numeri, pezzi di maggioranza. Certamente non del PD."