Centrosinistra: unità di tutte le forze per vincere elezioni, dice Zanda (PD)

Luigi Zanda del PD sull'unità del centrosinistra.

"Unità di tutte le forze politiche di centrosinistra" chiede attraverso una nota il capogruppo PD al Senato Luigi Zanda.

Il parlamentare dichiara inoltre: "Su questo punto c'è una richiesta unanime di tutto il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni politiche."



"L'alternativa all'alleanza del centrosinistra è offrire il fianco alla vittoria di forze antisistema, di una destra che l'Italia non vuole più vedere al governo e che porterebbe a una debolezza della nostra posizione internazionale, faticosamente ricostruita dai governi Renzi e Gentiloni" diffonde in ultimo.