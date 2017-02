Attacco Salvini a Napolitano è mbarbarimento politico, dice Zanda (PD)

"A Matteo Salvini non è piaciuta la dichiarazione del presidente Giorgio Napolitano sulla data delle elezioni e, invece di contestarne il contenuto, è arrivato con una violenza assolutamente ingiustificabile a contestare lo stesso diritto del presidente Napolitano ad esprimere una sua opinione politica" dichiara in un comunicato il capogruppo PD al Senato Luigi Zanda.



"Usare espressioni tanto violente, infangare l'onore di una personalità integra come è quella del presidente Napolitano è un altro segno dell'imbarbarimento della lotta politica" afferma l'esponente dem