Rita Bernardini sciopero della fame: si unisce per 2 giorni anche Manconi (PD)

Luigi Manconi del PD sullo sciopero della fame di Rita Bernardini.

"La leader radicale Rita Bernardini è in sciopero della fame ormai da 26 giorni (29 giorni con oggi, ndr)" ricorda in un comunicato Luigi Manconi, senatore del Partito Democratico, che spiega gli obiettivi della sua azione nonviolenta "stralcio della riforma del sistema penitenziario dal provvedimento di modifica del codice penale; misure di amnistia e di indulto, in una fase in cui, dopo un periodo di sensibile riduzione - l'affollamento degli istituti penitenziari ha ripreso a crescere."



"Entrambi i fini dello sciopero della fame di Rita Bernardini sono da condividere incondizionatamente" segnala quindi il presidente della Commissione diritti umani a Palazzo Madama, anticipando che li sosterrà con due giorni di sciopero della fame, domenica 5 e lunedì 6 marzo.