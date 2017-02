Patto Minniti con comunità musulmane è antidoto contro pregiudizi, dice Manconi (PD)

"Il patto firmato tra il ministro dell'interno Minniti e le principali associazioni e organizzazioni islamiche in Italia, rappresenta un passo avanti importantissimo verso il riconoscimento di una comunità il cui ruolo in Italia è oggi assai significativo" dichiara in una nota Luigi Manconi, presidente della commissione Diritti umani.



"E, anche se giunge con almeno 15 anni di ritardo, costituisce il miglior antidoto contro i pregiudizi e i proclami scomposti degli imprenditori politici dell'intolleranza e della paura; e contro l'uso deviante di quella religione da parte di minoranze criminali", sottolinea.



"Mai come oggi è cruciale sviluppare un'iniziativa nei confronti dei 'musulmani d'Italia', creare le condizioni affinché possano esercitare le proprie attività di culto liberamente e attraverso un accordo con lo Stato italiano e con valori della nostra Costituzione. - viene specificato dal senatore PD - Portare a compimento questo percorso delicato, avviato con grande fatica alcuni anni fa nonostante le resistenze esplicite di molti, non può che essere una priorità nel contesto internazionale in cui ci troviamo: è essenziale avere oggi la capacita di elaborare strategie lucide e razionali e non affidarsi esclusivamente alla forza. Investire in sicurezza vuol dire soprattutto favorire l'affermazione di principi condivisi e sostenere la comunità islamica italiana nel perseguire questo obiettivo".