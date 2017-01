Omicidio Mauro Guerra: Orlando intervenga su lentezza indagini, chiede Manconi (PD)

"Mauro Guerra è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere il 29 luglio 2015 e, da quella data, ancora niente si sa dell'esito delle indagini. Questo nonostante il tempo di proroga richiesto sia scaduto e nonostante fosse stato assicurato alla famiglia che l'atto di fine indagine sarebbe stato notificato entro il 2016. Nella Procura di Rovigo, però, tutto tace ed è per questo che ho indirizzato un'interrogazione parlamentare al Ministero della Giustizia" rivela in una nota il senatore del PD Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani.



Per il parlamentare dem, infatti "è inaccettabile che dopo 18 mesi la famiglia di Mauro Guerra non possa conoscere quanto è stato fatto per rendere giustizia a un giovane uomo morto in circostanze tanto atroci e inspiegabili, e sapere se e quando finalmente vi sarà un processo".