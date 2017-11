Migranti, ancora troppi morti: ripartire con Mare Nostrum, dice Manconi (PD)

Luigi Manconi del PD sul flusso migratorio in Italia.

"Dal primo novembre ad oggi sono sbarcate in Italia 3.218 persone, tra esse il 20% è rappresentato da donne e bambini" afferma in un comunicato il senatore del Partito Democratico Luigi Manconi.

"In questi sette giorni - rende noto l'esponente dem -, si stima che siano morte oltre 30 persone."

"Com'era elementare prevedere - continua dunque -, le politiche di chiusura e di respingimento si sono rivelate tragicamente inefficaci."



Osserva inoltre: "Si deve voltare pagina."

"E intanto e da subito occorre riprendere l'iniziativa Mare Nostrum - irresponsabilmente abbandonata - e si deve promuovere la più ampia presenza di imbarcazioni delle Ong nel Mediterraneo" prosegue.

Puntualizza in conclusione: "Tutto il resto - missione italiana in Libia, accordi con i governi di quel paese, controllo dei confini - viene dopo."