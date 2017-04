Luigi Manconi (PD): #iodigiuno contro riapertura Opg

Il senatore del PD Luigi Manconi aderisce alla campagna del Comitato StopOpg.

"Per tutta la giornata di oggi il senatore del PD Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani al Senato, sarà in sciopero della fame per protestare contro il ritorno degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari" viene annunciato in una nota.



"In questi giorni infatti è in discussione alla Camera il ddl 'Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario', già approvato al Senato, che tra le varie misure prevede il ricovero di detenuti nelle Residenze per le Misure di Sicurezza (Rems), trasformandoli di fatto in nuovi OPG (art. 1 comma 16 lettera d AC 4368). - si spiega - Contro questa norma, e perché non sia vanificata la lunga battaglia che ha portato solo negli ultimi mesi alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (come previsto dalla legge 81/2014) il Comitato StopOpg ha indetto uno sciopero della fame a staffetta, che è iniziato lo scorso 12 aprile e che proseguirà fino al 1 maggio, a cui hanno preso o prenderanno parte esponenti di tutte le associazioni e sindacati membri del Comitato".