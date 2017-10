Ius soli: a favore anche Marianna Madia, dice Manconi (PD)

Luigi Manconi del Pd sullo sciopero della fame per lo ius soli.

"Centottantasei persone digiunano oggi a sostegno della legge sullo ius soli" segnala in una nota Luigi Manconi, senatore del Partito Democratico.

Il parlamentare PD riferisce: "Tra queste, la consigliera comunale di Milano Abdel Quader Sumaya, l'architetto Luca Zevi, Antonio Russo, responsabile Immigrazione delle Acli."

Evidenzia quindi: "E, poi, il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, il Sottosegretario Angelo Rughetti e gli onorevoli: Gianni Cuperlo, Rosy Bindi, Chaouki Khalid e Fausto Bertinotti." "E i senatori Paolo Corsini e Luciano Uras" prosegue.



"Numerosissimi i messaggi di adesione per i prossimi giorni e, tra questi, quelli del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, della cantante Nada, dei giornalisti Daria Bignardi e Francesco Merlo, dello scrittore Christian Raimo" continua.

"Intanto - sottolinea infine -, oggi ho scritto alla ministra Marianna Madia che, tra l'altro, mi ha così risposto: 'La legge sullo ius soli concluderebbe nel migliore dei modi una legislatura che potrà essere ricordata come quella che ha dato nuovi diritti alla nostra società'."