Gabriele Del Grande: le 5 richieste al governo turco

Luigi Manconi del PD in merito all'arresto di Gabriele Del Grande.

"Chiediamo che la Turchia si impegni a far visitare Gabriele Del Grande da un medico italiano; che un esponente dell'ambasciata italiana ad Ankara lo possa incontrare al più presto; che si possano visionare gli eventuali atti giudiziari che lo riguardano; conoscere con esattezza quali sono i capi di imputazione a suo carico e che il giornalista possa avere rapporti e quindi anche contatti telefonici diretti con i suoi familiari" dichiara in un comunicato il senatore del Partito Democratico Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani in merito al blogger arrestato al confine con la Siria il 10 aprile.



"Queste le cinque richieste che rivolgiamo alle massime istituzioni turche per tentare di aiutare il blogger-giornalista italiano (in realtà non è iscritto all'Albo, ndr) Gabriele Del Grande fermato da giorni in Turchia" riferisce in conclusione l'esponente dem.