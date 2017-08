Ferrovie Turistiche: ok a legge. Opportunità di sviluppo, dice Famiglietti (PD)

Luigi Famiglietti del PD sull'approvazione della legge sulle Ferrovie Turistiche.

"Al Senato è stata definitivamente approvata la legge che istituisce le Ferrovie Turistiche di cui sono cofirmatario" diffonde in un comunicato il deputato del Partito Democratico Luigi Famiglietti.

L'esponente dem riferisce quindi: "Si concretizza così una preziosa opportunità in termini di sviluppo e ricchezza, di riscoperta dell'immenso patrimonio storico-ingegneristico, dell'800 e del '900, e dalla valorizzazione di tratte ferroviarie in cui si mescolano storia, paesaggio e cultura a cui le comunità sono intimamente legate. Tra le ferrovie che la legge riconosce come turistiche figura la nostra linea Avellino-Rocchetta Sant'Antonio che, grazie ad un finanziamento regionale, sarà riaperta fino a Lioni a fine agosto e per l'intera tratta fino ad Avellino entro il 2018."

"Ora sarà necessario che gli amministratori locali e gli operatori turistici e culturali - pubblici e privati - facciano rete per valorizzare queste tratte in modo da offrire ai turisti un nuovo modo di conoscere le bellezze paesaggistiche e culturali del nostro Paese" riflette infine.