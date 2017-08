Decreto Sud: misure per ricambio generazionale, dice Famiglietti (PD)

Luigi Famiglietti del PD sul decreto Sud.

"L'approvazione del secondo decreto per il Mezzogiorno in poco tempo è l'ennesima prova di un Governo consapevole che dalla crescita del Sud dipende il futuro dell'intero Paese; percorso già avviato dal Governo Renzi con una serie di interventi che stanno dando i loro frutti come dimostrano le anticipazioni Svimez della scorsa settimana" segnala in un comunicato il deputato del Partito Democratico Luigi Famiglietti.

"Con il provvedimento approvato (ieri, ndr) si prevedono incentivi - anche a fondo perduto - per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani del Mezzogiorno; misure per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura; si disciplinano le zone economiche speciali per l'attrazione di investimenti nel meridione e ci sono dei provvedimenti a favore dei lavoratori ex Isochimica, affetti da patologia asbesto-correlata, con benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza" rende noto infine l'esponente dem.