Turismo deve valere 15% PIL. Di Maio: con M5S al governo ministero ad hoc

Luigi Di Maio spiega la strategia del M5S riguardo il settore turistico.

"Il MoVimento 5 Stelle al governo istituirà un ministero del Turismo che si dedicherà totalmente alle politiche del turismo in Italia e che avrà due obiettivi: rifondare questo paese sulla bellezza per farla diventare un attrattore di investimenti e arrivare al 15% di PIL prodotto dal turismo, come la Spagna" annuncia Luigi Di Maio.



"Turismo non è solo cultura, ma anche design, Made in Italy, artigianato e moda. Anche questi settori dovranno fare del loro meglio per far arrivare turisti da tutto il mondo, perché i cittadini stranieri sono attratti non solo dalle nostre bellezze estetiche, ma anche da quelle che produciamo. - chiarisce inoltre l'esponente del MoVImento 5 Stelle - Il 50% delle future professioni di questo Paese è destinato a diventare creativo e l'Italia deve essere in grado di cogliere quest'occasione, di saperla sfruttare al meglio, anziché subire l'ennesima traiettoria storica".