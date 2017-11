Sicilia, Di Maio: per elezioni politiche vero avversario M5S è astensinisti

Luigi Di Maio, leader del M5S, commenta i risultati definitivi delle elezioni in Sicilia, ammettendo che il vero avversario politico "non è né Silvio Berlusconi né Matteo Renzi".

"Siamo molto soddisfatti per il risultato straordinario che ci hanno regalato i siciliani. Qui in alcune province abbiamo preso il 50%. Abbiamo il voto bello, il voto libero, il voto pulito. Il voto consapevole. Gli altri vincono grazie agli impresentabili e all'Udc che fino a ieri sosteneva Crocetta" scrive nella serata di ieri Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, una volta concluso lo scrutinio delle regionali in Sicilia, che ha visto Giancarlo Cancelleri conquistare il 34,6% dei consensi. Nello Musumeci, nuovo governatore siciliano candidato del centrodestra, ha ottenuto invece il 39,9% delle preferenze mentre Fabrizio Micari del centrosinistra si ferma al lontano 18,6%. Claudio Fava della sinistra arriva al 6,1% ma il primo partito rimane quello dell'astensione: alle urne infatti si è recato solo il 46,75% dei votanti.



Luigi Di Maio chiarisce quindi che Musumeci ha vinto solo "grazie a un voto contaminato dalla presenza degli impresentabili. - aggiungendo - Che per me dopo questa campagna elettorale oltre che impresentabili sono diventati anche insopportabili".



"La bella notizia è che siamo l'unica forza politica solida del Paese. - osserva quindi il pentastellato - Una grande comunità di persone libere. Si sono inventati una legge elettorale per fermarci, ma con i presupposti del voto siciliano il Rosatellum non riuscirà nel suo intento".



Il vicepresidente della Camera si rivolge poi "agli astensionisti". "Voi siete stati determinanti e avete rimesso gli impresentabili nelle loro poltrone d'oro. Vi chiedo di guardare cosa succederà, di osservare i danni che faranno. Perchè tra quattro mesi voi potrete essere di nuovo determinanti, ma spero per sancire un cambiamento epocale che a questo giro non c'è stato per poche migliaia di voti. - spiega - Il nostro avversario non è né Silvio Berlusconi né Matteo Renzi. Il nostro nemico è l'indifferenza che crea astensione".