PD e Alfano a Palermo è un simbolo, ma del trasformismo, dice Di Maio (M5S)

Luigi Di Maio commenta il simbolo che PD e Alternativa Popolare presenteranno insieme per le amministrative di Palermo.

"Cosa non fanno i partiti per restare a galla e tentare di sopravvivere politicamente. Lo vedete questo logo? Più che il simbolo di una 'nuova' lista civica, è l'espressione massima del trasformismo politico, quello di cui sono capaci personaggi come Angelino Alfano, che passa da un ministero all'altro e del quale in vent'anni di politica non si ricorda una buona riforma per il Paese, mentre lui - continuando a disquisire di servizio pubblico dopo aver contribuito a danneggiarlo - si lamenta che in circa due anni non ha visto in Rai il rinnovamento che tanto aspettava. Come è vero che a volte è meglio tacere!", dichiara su Facebook Luigi Di Maio, commentando il simbolo che PD e Alternativa Popolare presenteranno insieme per le amministrative di Palermo.



"Ma torniamo al logo: - prosegue il pentasteellato - ecco che per magia, per provare a incantare gli elettori, PD, ex Udc e alfaniani si fondono in vista delle elezioni a Palermo. Cercano di ricreare un qualcosa di 'nuovo', ma è solo una facciata perché dietro c'è sempre e solo il vecchio modo di fare politica, quello che non guarda ai cittadini ma al mantenimento del proprio sistema di potere, con la convinzione che sia sufficiente occultare i nomi dei partiti, dare un'aggiustatina, una mano di vernice, per poter sperare di sembrare qualcosa di diverso da ciò che si è. Ma sono sempre loro: Pd e Ncd/Alternativa Popolare, i due partiti che da anni tengono le fila della maggioranza e che insieme stanno sostenendo il terzo esecutivo di fila, che sarà, però, l'ultimo. Alle prossime elezioni, infatti, la musica cambierà. Anzi, è già cambiata".